Відома українська співачка Оля Полякова захопила незвичною манерою виконання-відео виступу авртистка показала на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, Олю Полякову засипали компліментами. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз).

"Вінчальна! Живий струнний квартет, бенд і Дмитро Саратський за роялем! На благодійному вечорі фонду Таблеточки! Як вам таке виконання?» - написала співачка.

Реакція мережі на відео Олі Полякової була бурхливою.

"Оля, це приголомшливо", - відреагувала українська гімнастка Лілія Подкопаєва.

Фолловери Олі Полякової відзначили, що в її репертуарі не вистачає подібних пісень.

"Хочеться, щоб у вашому репертуарі з'явилася пісня лірична. Ваш голос дуже сильний, а яка ви красива в таких образах", "Оля! Ви дивовижна", "Оля, до мурашок просто! Ну як же не вистачає у Вашому репертуарі таких красивих пісень", «Бомба. Шикарно. Це тим "Полякова співати не вміє"», - писали в коментарях.

Нагадаємо, зірка "Ліги сміху" наочно показав, що у нього з Поляковою після поцілунку в губи.

Як повідомляла Politeka, Полякова осоромилася дивними рухами тіла перед Винником.

Також Politeka писала, що Потапу несподівано поскаржилися на Вакарчука і Олю Полякову.