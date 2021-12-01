Відома українська співачка Оля Полякова захопила незвичною манерою виконання-відео виступу авртистка показала на своїй сторінці в Instagram.
Як пише Politeka.net, Олю Полякову засипали компліментами. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз).
"Вінчальна! Живий струнний квартет, бенд і Дмитро Саратський за роялем! На благодійному вечорі фонду Таблеточки! Як вам таке виконання?» - написала співачка.
Реакція мережі на відео Олі Полякової була бурхливою.
"Оля, це приголомшливо", - відреагувала українська гімнастка Лілія Подкопаєва.
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Фолловери Олі Полякової відзначили, що в її репертуарі не вистачає подібних пісень.
"Хочеться, щоб у вашому репертуарі з'явилася пісня лірична. Ваш голос дуже сильний, а яка ви красива в таких образах", "Оля! Ви дивовижна", "Оля, до мурашок просто! Ну як же не вистачає у Вашому репертуарі таких красивих пісень", «Бомба. Шикарно. Це тим "Полякова співати не вміє"», - писали в коментарях.
Нагадаємо, зірка "Ліги сміху" наочно показав, що у нього з Поляковою після поцілунку в губи.
Як повідомляла Politeka, Полякова осоромилася дивними рухами тіла перед Винником.
Також Politeka писала, що Потапу несподівано поскаржилися на Вакарчука і Олю Полякову.