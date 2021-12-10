Відомий психолог і фіналіст проєкту "Холостячка" зі Златою Огневич - Роман Свечкоренко зізнався в проблемах зі здоров'ям.

Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко з проєкту "Холостячка" в перед фіналом повернувся до Злати Огневич. Вона дала йому троянду і запросила на побачення. Однак, після побачення він був відкинутий "Холостячкою" у фіналі.

Так, цього разу учасник "Холостячки" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Роман Свечкоренко активно спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. Однак, днями він не виходив в сторіз і тепер розповів про те, що причина цьому - проблема зі здоров'ям.

"Хлопці, Сорі, що не виходжу нормально в сторіз. Це пов'язано з моїм здоров'ям, коли все закінчиться я вам обов'язково розповім подробиці. А зараз просто потерпіть, будь ласка. Сподіваюся, що у вас все в порядку", - розповів Роман Свечкоренко.

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