Известный психолог и финалист проекта "Холостячка" со Златой Огневич - Роман Свечкоренко признался в проблемах со здоровьем.

Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко из проекта "Холостячка" в перед финалом вернулся к Злате Огневич. Она дала ему розу и пригласила на свидание. Однако, после свидания он был отвергнут "Холостячкой" в финале.

Так, на этот раз участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Роман Свечкоренко активно общается со своими поклонниками в социальных сетях. Однако, на днях он не выходил в Сториз и теперь рассказал о том, что причина этому - проблема со здоровьем.

"Ребята, сори, что не выхожу нормально в Сториз. Это связано с моим здоровьем, когда всё закончится я вам обязательно расскажу подробности. А сейчас просто потерпите, пожалуйста. Надеюсь, что у вас всё в порядке", — рассказал Роман Свечкоренко.

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