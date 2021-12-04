Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой" рассказала о хейте после финала проекта, где выбрала предпринимателя Андрея Задворного.

Как пишет Politeka.net, финал "Холостячки" состоялся и Злата Огневич сказала "да" Андрею Задворному. После этого певица решила в Инстаграм написать новый пост, рассказав о хейтерах.

"ХЕЙТ

Уникальный проект #Холостячка, который, кроме романтической истории, человеческих отношений, ещё и обнажает самые потайные двери в души общества.

В свою очередь, я не буду переходить на оскорбления в Вашу сторону, так как это ровным счётом НИЧЕГО не даст.

Мой любимый вопрос: «Чтобы ЧТО?»

Вот эти все комментарии ( от абсолютно незнакомых людей) меня глубоко удивляют. Например, у меня нет привычки писать гадости незнакомым людям- для чего? Я люблю свою энергию направлять в другую сторону )) А Вас благодарю, что нашли для меня время, завелись, как нужно и выпустили ракету в комментариях )) Только вот, у настоящих ракет, тех, что вверх и к свету- другое топливо

Всё, что вы видите во мне — это не моё, это ваше. Моё — это то, что я вижу в вас", - написала Огневич.

Злата добавила фото, на котором лежала на диване, надев блестящее платье.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы очень классная", "Фото суперское", "Злата счастья вам, живите долго и счастливо", "Да, выбор неожиданный, но это ваши чувства", "Златочка, Вы лучшая ! И не слушайте никого. Вы прекрасны!", "Почему нет свежих совместных фото? Проект же закончился, уже можно..."

Напомним, "Холостячка" Огневич провальным финалом спровоцировала серьезные споры

А еще Politeka писала, что экс-фаворит "Холостячки" Огневич расплакался в финале, Решетнику пришлось вмешаться

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич сделала решающий выбор, кто победил в "Холостячке 2"



