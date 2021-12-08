31-летний известный блогер, психолог Роман Свечкоренко после участия в шоу "Холостяка" решил не молчать после финала и высказал все, что думает.

Роман Свечкоренко покинул шоу "Холостячка" с условием, что разведется с женой и вернется, передает Politeka.net. Однако психолог появился в финальной серии шоу, показав документ о том, что не завершил процедуру развода.

Блогера встретили удивленные участники, но они не смогли скрыть своей улыбки - именно эти кадры Роман Свечкоренко разместил в своем Инстаграм. В новом посте психолог высказал все, что думает об участниках. По его словам, он очень рад, что познакомился с хорошими людьми на проекте.

"Так уже исторически сложилось, что в холостячку набрали крутых, адекватных и интересных людей... Ребята, которые не дошли до этой церемонии вручения роз, вас это тоже касается. Каждого из вас уважаю и ценю", - написал Роман Свечкоренко.

За два часа публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Взаимно🙌🏻 спасибо за душевные разговоры 🤜🏻🤛🏻💪🏻🔥", "Самые лучшие участники были в этом сезоне Холостячки!!! Будем скучать по вам", "Согласна🔥🔥🔥пацаны лучшие 👏👏👏👏особенно в этом сезоне😍", - написали пользователи Сети.

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