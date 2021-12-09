Відомий український співак Фагот, який брав участь у танцювальному шоу "Танці з зірками", розповів, що отримував некоректні запитання на інтерв’ю.

Як пише Politeka.net, 47-річний український продюсер та музикант, лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта, який більше відомий під псевдонімом Фагот, в інтерв’ю на YouTube-канал DOROTYE розповів про свою участь у проєкті "Танці з зірками".

Так, за словами співака, інколи його дуже дратували некоректні запитання під час інтерв’ю.

"Я вплутався в правила гри, але все одно повністю йти у них на поводу ... На інтерв'юхах журналіст іноді ставив такі питання, що просто хотілося його від****ти. Наприклад, скільки фанаток протягом туру ти тра***ш? І що людині сказати? У нас шоу "*бля зі зірками" чи "Танці зі зірками"? – емоційно висказав Фагот.

Нагадаємо, що на проєкті співак виходив на паркет із Катериною Тришиною. Пара покинула "Танці з зірками" у 5 ефірі, який був присвячений кіно.

Рaніше Politeka писала, що Фагот висловився після вильоту з "Танців з зірками", зачепивши Джамалу, Горуну і Ліду Лі: "Старенький, тримайся".

Нагадаємо, що Мотанка і Бабайка розкрили свої обличчя на шоу "Маскарад", здивувавши українців: "Трохи підозріло...".

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