Хореограф і партнерка актора Артура Логая Анна Кареліна поділилася яскравими кадрами із закулісся фіналу танцювального шоу.

Як повідомляє Politeka.net, танцівниця Анна Кареліна, яка разом з актором Артуром Логаєм перемогла в "Танцях з зірками", виклала в своєму Instagram яскраві кадри із закулісся фіналу, а також подякувала всім причетних до їх тріумфу.

На знімках можна побачити щасливих переможців - Анну і Артура, які не стримують емоцій після перемоги в шоу. На одному зі знімків дівчина буквально осідлала свого партнера по танцях, обійнявши його руками і ногами. Ще кілька знімків з кубком переможців були зроблені на паркеті шоу в оточенні інших пар і глядачів.

У підписі до публікації Кареліна подякувала продюсерам і хореографів проекту, а також висловила особливу подяку Артуру. "Я не буду говорити ВСЕ. Я не буду прощатися і говорити, що все закінчилося! Для мене це не так. Для мене - це тільки початок! Для нас з @logai.arthur-це новий крутий шлях. СПАСИБІ, ЩО ТИ З'ЯВИВСЯ В МОЄМУ ЖИТТІ. І цей уривок життя ми пройшли разом. Я дуже щаслива, що знайшла багато світлих і справжніх людей", - поділилася своїми емоціями Аня.

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