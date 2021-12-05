Відомий актор з серіалу "Слід" і учасник "Танців з зірками" Олексій Суровцев заговорив про важке розставання зі своєю обраницею.

Як передає Politeka.net, Олексій Суровцев є популярним українським актором і спортсменом. Він прославився завдяки своїй грі в серіалі "Слід" і участі в шоу "Танці з зірками". Також Олексій Суровцев є триразовим чемпіоном України зі стриптизу.

Так, на цей раз актор опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Олексій Суровцев показав себе на пляжі зі своєю вже колишньою обраницею. Під фото він розповів про розставання зі своєю дівчиною - Ганною.

"Дякую Тобі за все. За те, що дбала, любила. За те, що сходили з розуму разом. Але ми так і не навчилися дивитися в одному напрямку, а дивилися один на одного. Не навчилися розуміти та підтримувати...екстремальні американські гірки закінчилися тому що один з нас не зміг цього витримати та захотів зійти. Будь щаслива. Від душі…

Ps, прошу не ставити дурні питання", - розповів Олексій Суровцев.

Шанувальники залишили безліч коментарів, де підтримують актора: "Ви молодець. Потрібно вміти відпускати один одного. У мене такий же етап в житті. Бажаю вам успіхів і віри в краще. Та сама знайдеться..", "Це було передбачувано", "Дуже шкода. Ви шикарна пара. Успіхів вам у житті", "Доббі вільний!".

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