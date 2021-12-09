Известный украинский певец Фагот, который принимал участие в танцевальном шоу "Танці з зірками", рассказал, что получал некорректные вопросы на интервью.
Как пишет Politeka.net, 47-летний украинский продюсер и музыкант, лидер группы ТНМК Олег Михайлюта, который больше известен под псевдонимом Фагот, в интервью на YouTube-канал DOROTYE рассказал о своем участии в проекте "Танці з зірками".
Так, по словам певца, иногда его очень раздражали некорректные вопросы во время интервью.
"Я ввязался в правила игры, но все равно полностью идти у них на поводу ... На интервьюхах журналист иногда задавал такие вопросы, что просто хотелось его от****ты. Например, сколько фанаток в течение тура ты тра***шь? И что человеку сказать? У нас шоу "*бля з зірками" или "Танці з зірками"? - эмоционально произнес Фагот.
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Напомним, что на проекте певец выходил на паркет с Екатериной Тришиной. Пара покинула "Танці з зірками" в 5 эфире, который был посвящен кино.
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Напомним, что Мотанка и Бабайка раскрыли свои лица на шоу "Маскарад", удивив украинцев: "Немного подозрительно...".
A еще Politeka сообщала, что экс-участник "Танців з зірками" тяжело переживает расставание с любимой: "Очень жаль...".