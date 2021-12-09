Співачка Євгенія Власова, мати якої народила її в 18 років, розповіла, що з нею зробили сусідські дівчатка.
Як пише Politeka.net, Євгенія Власова є популярною вітчизняною співачкою, яка радує фанатів більше 20 років своєю творчістю. Як виявилося, у зірки було важке дитинство через те, що її мама народила в 18 років і її кинув батько Євгенії. Через це сусідські діти навіть плювали в обличчя дівчинці. Також Власова в інтерв'ю Ані Олицької зізналася, що плювками справа не обмежилася:
"Я пам'ятаю, як мене дівчатка спеціально, У мене є перелом носа, підняли на гойдалки ось ці кільця залізні. Як вони сказали:"Ну що, байстрючка, давай ми тебе покатаємо". А я така добра, така кажу:"Давайте". Підходжу, вони мене піднімають на гойдалки і дівчаток п'ять вишикувалося і ось вони відійшли і я залишаюся на цих гойдалках одна і я розумію, що зараз я розіб'юся. І я падаю об такий Кругляк величезний носом. З тих пір у мене були моменти по носі...",- сказала Власова.
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