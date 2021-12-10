Відома блогерша Анна Богдан поділилася в мережі вражаючими кадрами з Мексики, куди вирушила разом з коханим Михайлом Заливако.
Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і переможниця реаліті-шоу "Холостяк" Анна Богдан поділилася в Instagram-сторіс кадрами з Мексики, куди вирушила напередодні разом з коханим Михайлом Заливако.
На одному зі знімків Анна відображена біля підніжжя знаменитої на весь світ піраміди в Тулумі. На знімку красуня позує в короткому жовтому платтячку з широкими рукавами, яке підкреслило стрункі ноги і розкішну фігурку. Свій образ дівчина доповнила стильним капелюшком, видно, що під нею розпущене волосся.
"Сьогодні збулася моя мрія. Хочу вас познайомити з цим дивовижним місце", - підписала сторіс Богдан.
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Також дівчина показала кілька знімків з підняття на піраміду і її історію. А ще виклала яскравий кадр з Михайлом Заливако біля підніжжя піраміди, на якому вони весело посміхаються в камеру.
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