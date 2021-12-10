Победительница шоу "Холостяк" и популярная блогерша Анна Богдан поделилась в сети впечатляющими кадрами из Мексики, куда отправилась вместе с Мишей Заливако.
Как сообщает Politeka.net, получившая широкую популярность после проекта "Холостяк" блогерша Анна Богдан поделилась в Instagram-сторис кадрами из Мексики, куда отправилась накануне вместе со своим парнем Михаилом Заливако.
На одном из снимков Анна запечатлена у подножья знаменитой на весь мир пирамиды в Тулуме. На снимке красотка позирует в коротком желтом платьице с широкими рукавами, которое подчеркнуло стройные ноги и роскошную фигурку. Свой образ девушка дополнила стильной шляпкой, видно, что под ней распущенные волосы.
"Сегодня сбылась моя мечта. Хочу вас познакомить с этим удивительным место", - подписала сторис Богдан.
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Также девушка показала несколько снимков с поднятия на пирамиду и ее историю. А еще выложила яркий кадр с Михаилом Заливако у подножья пирамиды, на котором они весело улыбаются в камеру.
Напомним, Возлюбленная "Холостяка" Заливако пошалила на отдыхе в модном купальнике: "Здесь офигенные чаны".
Как сообщала Politeka, Богдан честно рассказала о жизни с Заливако после "Холостяка": "Знаю, каково это в отношениях винить во всем себя".
Также Politeka писала, что Анна Богдан показала, чем занимается с "Холостяком" Заливако в спортзале: "Влияет на уровень...".