Победительница шоу "Холостяк" и популярная блогерша Анна Богдан поделилась в сети впечатляющими кадрами из Мексики, куда отправилась вместе с Мишей Заливако.

Как сообщает Politeka.net, получившая широкую популярность после проекта "Холостяк" блогерша Анна Богдан поделилась в Instagram-сторис кадрами из Мексики, куда отправилась накануне вместе со своим парнем Михаилом Заливако.

На одном из снимков Анна запечатлена у подножья знаменитой на весь мир пирамиды в Тулуме. На снимке красотка позирует в коротком желтом платьице с широкими рукавами, которое подчеркнуло стройные ноги и роскошную фигурку. Свой образ девушка дополнила стильной шляпкой, видно, что под ней распущенные волосы.

"Сегодня сбылась моя мечта. Хочу вас познакомить с этим удивительным место", - подписала сторис Богдан.

Также девушка показала несколько снимков с поднятия на пирамиду и ее историю. А еще выложила яркий кадр с Михаилом Заливако у подножья пирамиды, на котором они весело улыбаются в камеру.

Напомним, Возлюбленная "Холостяка" Заливако пошалила на отдыхе в модном купальнике: "Здесь офигенные чаны".

Как сообщала Politeka, Богдан честно рассказала о жизни с Заливако после "Холостяка": "Знаю, каково это в отношениях винить во всем себя".

Также Politeka писала, что Анна Богдан показала, чем занимается с "Холостяком" Заливако в спортзале: "Влияет на уровень...".