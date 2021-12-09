Починаюча співачка Маша Полякова, яка нещодавно була госпіталізована в лікарню, показала, який одяг вибрала для походу в школу.
Як пише Politeka.net, 16-річна Маша Полякова є популярною блогеркою і дочкою Олі Полякової. Дівчина вже пробує себе в музиці, ставши солісткою панк-рок групи. А нещодавно Маша потрапила до лікарні. Що сталося з дівчиною - невідомо, але мама Маші Оля зізнавалася раніше, що дочку мучили болі і після УЗД їй зробили операцію. Але Полякова-молодша вже повернулася зі стаціонару і показала в сторісах Instagram.
На відео Маша була з розпущеним довгим волоссям, в рваних штанях і з ланцюгами. Образ Полякової досить незвичним для школи.
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Після цього дочка Олі вже з'явилася в піджаку. У кадрі з'явилася і Полякова-старша. Парочка танцювала, знімаючи Тікток. Маша зробила репост відео, а оригінал був в сторіс Instagram Олі.
Нагадаємо, дочка Олі Полякової вперше вийшла в світ після термінової госпіталізації
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