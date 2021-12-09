Начинающая певица Маша Полякова, которая недавно была госпитализирована в больницу, показала, какую одежду выбрала для похода в школу.

Как пишет Politeka.net, 16-летняя Маша Полякова является популярной блогерыней и дочерью Оли Поляковой. Девушка уже пробует себя в музыке, став солисткой панк-рок группы. А недавно Маша попала в больницу. Что случилось с девушкой - неизвестно, но мама Маши Оля признавалась ранее, что дочь мучали боли и после УЗИ ей сделали операцию. Но Полякова-младшая уже вернулась из стационара и показала в сторисах Инстаграм.

На видео Маша была с распущенными длинными волосами, в рваных штанах и с цепями. Образ Поляковой довольно необычным для школы.

После этого дочь Оли уже появилась в пиджаке. В кадре появилась и Полякова-старшая. Парочка танцевала, снимая ТикТок. Маша сделала репост видео, а оригинал был в сторис Инстаграм Оли.

Напомним, дочь Оли Поляковой впервые вышла в свет после срочной госпитализации

А еще Politeka сообщала, что 16-летнюю дочь Оли Поляковой "отправили" к психологу после новой выходки

Также Politeka писала, что Оля Полякова засветила на редких фото мужа, который на 15 лет ее старше



