Відома суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська порадувала шанувальників приємними новинами і показала незвичайне фото.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська, яка нещодавно поділилася дивовижною історією кохання з Володимиром Ярославським, виклала в Instagram чарівне фото і заінтригувала новорічними сюрпризами.

На новій фотографії Ольга відображена в робочій обстановці, але не на кухні, а мабуть, у своєму кабінеті, вона вмостилася в кріслі і захоплено дивиться у свій ноутбук. Перед камерою красуня з'явилася в стильному образі - на ній темні джинси і білосніжна блуза з широкими рукавами і відкритим декольте. Волосся телезірок зібрані в недбалу зачіску, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Мартинівська написала: "Не можу залишити вас без новорічних подарунків і придумала щось особливе. Мені ще офіційно не присудили звання Санти? Тримати в таємниці більше не можу і не хочу, тому розповідаю! Вже з завтрашнього дня до самої чарівної новорічної ночі ми з Академією запускаємо онлайн адвент-календар. Я самостійно вибирала подарунки, тому вас чекає тільки найкраще".

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