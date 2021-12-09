Дочка артистів Алли Пугачової і Максима Галкіна заворожила зовнішністю поруч з татом - користувачі Мережі написали маленькій красуні багато компліментів.

У 2013 році Алла Пугачова і Максим Галкін стали батьками двійнят, Гаррі і Лізи, передає Politeka.net. Цього року діти вперше пішли в школу, і у них вже в такому юному віці багато фанатів.

Тільки на сторінку юної Лізи Галкіної вже підписалися 884 тисячі користувачів мережі. Творці групи регулярно діляться кадрами дівчинки, її брата і рідних.

Цього разу був опублікований знімок юної красуні в білій сукні з квітами, на її голові виблискувала діадема, а поруч позував задоволений Максим Галкін.

"Татова донечка ❤️", - написали автори публікації.

Публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів за три години. Користувачі Мережі робили дівчинці компліменти, а також ворожили, на кого вона все ж більше схожа.

"Так, але очі величезні, мамині", " яка милашка ❤️❤️❤️", " яка краса, Лізочка краса, Татова дочка!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️ той випадок коли не потрібно слів💞щаслива сім'я, люблячі батьки, прекрасні діти! Миру і щастя всім🙏", "слів немає, просто око радіє, ангели радіють"," красуня дочка вся в батьків 🔥 🔥 ❤️❤️лялечка👏 👏", - написали користувачі Мережі.

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