Молода дружина українського виконавця Віктора Павлика, блогерка Катерина Репяхова похвалилася архівними кадрами з відпочинку, заінтригувавши планами на майбутнє.
Як пише Politeka.net, нещодавно Репяхова знову потрапила в скандал з колишньою дружиною артиста Лорою Созаєвою. Дівчина подала до суду на екс-дружину Павлика за те, що та публічно ображала її.
Пізніше, у себе в Instagram, дівчина вирішила відволіктися від негативних думок і поділилася кадрами з відпочинку – на морі і в горах. Судячи з усього, Репяхова будує плани на лютий, вирішивши поділитися цим зі своїми підписниками.
"А що б ви вибрали в лютому?! Море/гори?",- звернулася до шанувальників Репяхова.
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У коментарях підписники стали ділитися своїми уподобаннями. Зірковій родині залишили багато теплих слів.
"Будь-яке перезавантаження це добре", "З маленькою дитиною краще на морі", "судячи з подарунка для чоловіка - ви виберете гори", "скрізь добре відпочивати", "які ви милі", "Катенька, не вибирайте, відпочивайте відразу і скрізь", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Катерина Репяхова розповіла про стан маленького сина: "Дали ліки і чекаємо...".
Ще Politeka писала, що Репяхова придумала, як покарати колишню дружину Віктора Павлика.
Також Politeka повідомляла, що Катерина Репяхова поскаржилася на труднощі в житті: "мені завжди складно".