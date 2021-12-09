Молодая жена украинского исполнителя Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова похвасталась архивными кадрами с отдыха, заинтриговав планами на будущее.

Как пишет Politeka.net, недавно Репяхова вновь попала в скандал с бывшей женой артиста Лорой Созаевой. Девушка подала в суд на экс-супругу Павлика за то, что та публично оскорбляла ее.

Позже, у себя в Инстаграм, девушка решила отвлечься от негативных мыслей и поделилась кадрами с отдыха – на море и в горах. Судя по всему, Репяхова строит планы на февраль, решив поделиться этим со своими подписчиками.

«А что бы вы выбрали в феврале?! Море/горы?», - обратилась к поклонникам Репяхова.

В комментариях подписчики стали делиться своими предпочтениями. Звездной семье оставили много теплых слов.

«Любая перезагрузка это хорошо», «С маленьким ребенком лучше на море», «Судя по подарку для мужа - Вы выберете горы», «Везде хорошо отдыхать», «Какие вы милые», «Катенька, не выбирайте, отдыхайте сразу и везде», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Репяхова рассказала о состоянии маленького сына: «Дали лекарство и ждем…».

Еще Politeka писала, что Репяхова придумала, как наказать бывшую жену Виктора Павлика.

Также Politeka сообщала, что Екатерина Репяхова пожаловалась на трудности в жизни: "Мне всегда сложно".