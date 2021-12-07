Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно народила артисту сина Михайла, поділилася з шанувальниками труднощами догляду за дитиною.

Як передає Politeka.net, в Instagram Репяхова розповіла, що зважилася на вечірню прогулянку попри те, що на вулиці йшов дощ. Молода мама 40 хвилин гуляла з коляскою, щоб малюк подихав свіжим повітрям.

Після повернення додому Репяхова розповіла, що у Михайла з'явилися перші симптоми прорізування зубок.

"Мішенька сильно плакав. Слюні, гризе гризунок і плаче... Дали ліки і чекаємо поки подіє. Розважаю як можу", - підписала відео Репяхова.

Відзначимо, що дівчина дуже активно веде свою сторінку в Instagram і ділиться з шанувальниками багатьма подробицями з особистого життя. Останнім часом у Катерини дуже багато контенту, пов'язаного з дитиною. Вона розповідає про всі етапи дорослішання сина і часто запитує поради у підписників.

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