Дружина українського співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, показала себе на прийомі у косметолога і розповіла про те, як доглядає за собою.

Як пише Politeka.net, 27-річна дівчина поділилася новим одкровенням на своїй сторінці в Instagram. Так, Репяхова зізналася, що довго відчувала проблеми з підбором правильного догляду за обличчям.

"Раніше я сильно недооцінювала необхідність косметолога в моєму житті. А може я просто не зустріла, на той момент, свого. Мені завжди здавалося, що якщо я прийду, то мені призначать багато зайвого і непотрібного. Так одного разу і було, мені завжди складно в певний момент сказати: ні", - поскаржилася Репяхова.

Вона зазначила, що ця проблема вирішилася, коли вона знайшла для себе підходящого косметолога.

Свою розповідь дружина Павлика супроводила фотографіями, на яких лежала на косметологічному столі, прикрита одним рушником.

Підписниці тут же відреагували на її пост.

"Хороший косметолог на вагу золота", "Люблю відвідувати косметолога, настрій завжди підвищується і великий приплив енергії", "яка ж ви красива", - пишуть люди.

Нагадаємо, молода дружина Павлика розповіла про стан маленького сина.

Як повідомляла Politeka, розбірки між новою дружиною Віктора Павлика і його колишньою дійшли до суду.

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