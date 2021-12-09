Четверта дружина відомого співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова розповіла шанувальникам, що подала позов до суду на колишню дружину свого чоловіка.

Як пише Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram четверта дружина 55-річного співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова, яка молодша за нього на 28 років, розповіла шанувальникам, що подала позов до суду на третю дружину виконавця Ларису Созаєву. Реп’яхова розповіла, що вже оплатила судовий збір.

А також показала частину судового позову, у якому показала одну із фраз, яку Созаєва сказала про Реп’яхову, а саме: "Ти нахабна тварюка".

Позов на Созаєву Реп’яхова подала до Дніпровського районного суду міста Києва.

"У мій день ангела бажаю собі ніколи не зустрічати поганих людей", - зауважила Катерина Реп’яхова.

Зауважимо, що конфлікт між дружинами Павліка триває вже давно. Нещодавно 27-річна Реп’яхова заявила, що її сторінку в Instagram, із якої вона отримує основний дохід, намагаються знищити і натякнула, що за цим стоїть саме Лариса Созаєва. На фоні тривалих суперечок Реп’яхова вирішила звернутися до суду.

Рaніше Politeka писала, що молода дружина Павлика розповіла про стан маленького сина: "Дали ліки і чекаємо...".

Нагадаємо, що молода дружина Павлика в сукні з розрізом до стегна влаштувала зйомку з сином: "Результат справжнього кохання".

A ще Politeka повідомляла, що конфлікт Репяхової з екс-дружиною Павлика вийшов на новий рівень: "З нею розмовлятиме адвокат".