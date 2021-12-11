Актор гумористичної програми "Дизель шоу" Єгор Крутоголов викликав переполох новим образом, а також розповів, як перевтілюється у жінок на сцені.

41-річний комік, за сумісництвом художній керівник "Дизель Студіо", насмішив черговим жіночим образом. Про це йдеться у свіжому пості на офіційній сторінці шоу в Instagram, передає Politeka.net.

"Поліцейський, який дуже хоче в туалет, і жінка, яка не пускає його без covid-сертифіката — цей номер буквально «розірвав» зал на концерті «Дизелів» 3 грудня. Смішною була колоритна головна героїня у виконанні Єгора Крутоголова. Менеджер туалету з хронічним гайморитом - так її описує сам актор", - йдеться в описі.

Шанувальників "Дизель шоу" заінтригувала сценка з Крутоголовим:

"Скоріше хочеться подивитися цей номер 🤩"

"Він крутий в жіночому образі!!!"

"А світ ще не знає, яка дама пропадає😀"

"Одна з найкращих ролей - це ведуча "Вид жерел до джерел")).Часто переглядаю цей номер) Єгор Григорович як завжди шикарний))) а в даному випадку шикарнА)))"

Виявляється, вперше перевтілитися в жіночий образ Крутоголову довелося ще в школі. Причому перетворення було радикальним: з хлопчика-підлітка – відразу в бабусю. Така роль дісталася Єгору і його однокласникам в шкільній постановці.

У проектах "Дизель Студіо" Крутоголов вже зіграв більше десятка різних жінок. Його героїні "фактурні і старші", дуже індивідуальні, однакових серед цих дам немає.

"Я просто дивився на цих жінок у віконцях. Помічав якісь особливості... Я намагаюся загострювати увагу саме на персонажі і менше проявляти чоловічі риси. Але при цьому я не люблю додавати жіночність, тому що це вже трохи інша історія", - поділився Крутоголов.

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