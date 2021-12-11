Відома співачка Аліна Гросу, яка повернулася будувати кареьру в Україну після розлучення, тепер часто радує шанувальників цікавими образами в Instagram.

Молода виконавиця звикла показувати себе в самих різних образах і дивувати тим самим публіку. Оскільки Гросу подобається експериментувати, зараз вона ходить з нарощеними і густими білими кучерями.

Цього разу зірка з'явилася на світському вечорі в чорному костюмі з білими смугами і сітчастими вставками на талії. Завдяки наряду, вона показала свою стрункість.

"Музична платформа 💖 💖 Пісня року 💖 💖 мої малинові губи смотрите дивіться в новорічну ніч 💖" - коротко написала під новими фото Аліна.

Шанувальники оцінили новий образ Гросу:

"😍 красуня; красуня😍❤️; красуня. . ❤ ; Яка гарненька 🔥; Очаровашка на яку весь час хочеться дивитися 😍; ефектна💚; лялечка! 😍 Шикарний концерт був!; Аліна, найкраща пісня року?))) Краща за 5 років нашої естради!; З цією зачіскою як маленька. Бджілка😅; ти чудова особливо через 10 років 👏Алін, я тут один бачу, що тобі ніби знову 7-8 років?».

Також в Instagram-сторіс Гросу опублікувала кадри з розряду "до і після", на яких показала, як змінилася за останні 13 років.

Так, на одному з колажів Аліна можна побачити в повний зріст, зліва-їй 13 років, праворуч – 26. Видно, що дівчина сильно схудла, придбала витончені жіночні форми і змінила колір волосся і стиль в цілому.

Нагадавши, Аліна Гросу в тісній сукні не посоромилася притиснутися до молодого красеня:"ви як одне ціле".

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