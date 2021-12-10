Володимир Остапчук, ведучий проектів" Маска "і" Співають всі", порадував шанувальників кумедним домашнім відео з дружиною Христиною Гірник.

Так, 37-річний Остапчук і його 35-річна дружина вирішили разом почитати реп. Що у них вийшло, Володимир показав у своєму Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Спочатку своїм талантом козирнув Остапчук, передавши потім слово дружині. Не дослухавши до кінця її виступ, ведучий "Маски" розсміявся. Втім Христина, очевидно, не в образі.

"Дружина повторює мій реп 😄 я в шоці ✊", - йдеться в підписі.

Користувачі бурхливо обговорюють "знущання" Остапчука над коханою. Правда, з таким успіхом вона цілком може "посунути" його з п'єдесталу улюбленця публіки.

"Дружині лайк👍 чомусь у них завжди краще і крутіше виходить ніж у нас...👏😁"; "Головне сказала" чиго " і цього вистачить😂 👍"; "Заряд позитиву на ранок😂 спасибі😆"; " у дружини круто вийшло по-жіночому 🔥"; " дружина просто гангста КРУ Крута🤘"; "Феноменальна пам'ять у дружини😂 😂 😂"; "Джей Зі і Бейонсе😅"; "Це було сильно😂"; "Клас, і відразу настрій краще)".

Нагадавши, дружина Остапчука показала стрункі ніжки під ялинкою, задерши сукню: "готує крутий..."

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