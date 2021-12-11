"Хто ще може бути таким ніжним"

Чайна квітка на шоу "Маска" поставить зоряних детективів в глухий кут. Публіка вважає, що в костюмі ховається Катя Павленко з "Go_A", але Андрій Данилко висловить свою думку.

Так, витончена Чайна квітка влаштує переполох на "Масці" вже цієї суботи, 11 грудня, йдеться в анонсі, опублікованому в Instagram, пише Politeka.net.

Нова героїня дасть незвичайні музичні підказки.

"Шановні детективи, сподіваюся, у вас ідеальний слух. Зараз він вам дуже стане в нагоді, адже все, що необхідно знати про квітку, ховається в звуках, які ви зараз почуєте", - заявить Чайна квітка.

Користувачі гадають, хто може ховатися під цією маскою. Більшість схиляються до того, що Чайною квіткою є Катя Павленко, фронтвумен гурту Go_A, фаворитів "Євробачення".

А ось зірковий детектив "Маски" Андрій Данилко висловив думку, що героїня імітує співачку Анастасію Приходько, але навряд чи є нею.

"Це Катя Павленко 🌺 🥰 хто ще може бути таким ніжним, хто ще так обожнює чай 🙌 дуже чекаю її виступ!!!"; "Це Катя Павленко, яка обожнює чай"; "Таюне може бути там або Юля Саніна"; "А що в середині чашки? Солома якась..."; "Це точно Тіна Кароль😅"; "дуже хороша маска! Вау!❤️😍".

До речі, Катя Павленко дійсно любить чайні церемонії. Дівчина цього року навіть своє 33-річчя відзначила за чашкою чаю, без гучних вечірок і застіль.

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