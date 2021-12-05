На популярном телешоу "Маска" готовят сюрприз для украинцев к Новому году.

Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко.

Так, на этот раз на аккаунте шоу "Маска" в Инстаграм поделились новым фото. На кадре новый загадочный персонаж - Королевский Пингвин. Как известно, 30 декабря на телеканале "Україна" пройдет новогодний выпуск шоу.

"Герои грандиозного шоу "Новогодняя МАСКА" с нетерпением ждут встречи с вами ❄️

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Смотрите самую загадочную премьеру "Новогодняя МАСКА" 31 декабря в 20:00 на канале "Україна"! Это будет фантастический праздник доброты", — рассказали на аккаунте.

Поклонники шоу оставили несколько комментариев под публикацией: "Я уверен, что это будет что-то грандиозное и прикольное", "Здравствуйте! Смотрим вас с первого сезона ! Вы лучшие, смотрим всей семьёй", "Ждем".

Ранее сообщалось, Олег Винник на шоу "Маска" в новом образе устроил переполох: "Вы ведь помните, какой сегодня день?"

Также, в шоу "Маска" рассекретили Порося, под костюмом прятался не Поплавский: "Кто же тогда в Тигре?"

Politeka рассказывала, на шоу "Маска" разоблачили загадочную Норку, которая тут же расцеловала Данилко: "Фантастично"