На популярном телешоу "Маска" готовят сюрприз для украинцев к Новому году.
Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко.
Так, на этот раз на аккаунте шоу "Маска" в Инстаграм поделились новым фото. На кадре новый загадочный персонаж - Королевский Пингвин. Как известно, 30 декабря на телеканале "Україна" пройдет новогодний выпуск шоу.
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Смотрите самую загадочную премьеру "Новогодняя МАСКА" 31 декабря в 20:00 на канале "Україна"! Это будет фантастический праздник доброты", — рассказали на аккаунте.
Поклонники шоу оставили несколько комментариев под публикацией: "Я уверен, что это будет что-то грандиозное и прикольное", "Здравствуйте! Смотрим вас с первого сезона ! Вы лучшие, смотрим всей семьёй", "Ждем".
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