Украинская модель, певица и актриса Даша Астафьева рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться на шоу "Маска".

36-летняя звезда стала специальной гостьей проекта и примерила образ Норки в седьмом выпуске второго сезона. Звездные детективы достаточно быстро узнали в пушистом зверьке Астафьеву. Последняя рассказала правду о своем падении на сцене "Маски" ведущей бэкстейджа блогерше Натэлле Кирс, передает Politeka.net.

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"Сегодня на репетиции я действительно потеряла сознание, упала, все очень смеялись, кроме меня, конечно, поэтому я решила сделать такое па на память съемочной группе (и повторила падение, уже специально, во время самого выступления, - ред.), - поделилась певица.

Задача усложнялась еще и тем, что организаторы пытались скрыть рост Астафьевой в костюме, заставив ее нацепить обувь на 20-сантиметровой платформе.

"Это было самое сложное сегодня выступление, потому что я очень и очень на "вы" с каблуками. Это были самые высокие каблуки в моей жизни. Я не знаю, как другие артисты работают на такой высоте. Я несколько раз упала, очень волновалась", - призналась Астафьева.

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