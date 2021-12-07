Украинская модель, певица и актриса Даша Астафьева рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться на шоу "Маска".
36-летняя звезда стала специальной гостьей проекта и примерила образ Норки в седьмом выпуске второго сезона. Звездные детективы достаточно быстро узнали в пушистом зверьке Астафьеву. Последняя рассказала правду о своем падении на сцене "Маски" ведущей бэкстейджа блогерше Натэлле Кирс, передает Politeka.net.
В конце номера Норка упала. Астафьева раскрыла, что это было: постановка или...
"Сегодня на репетиции я действительно потеряла сознание, упала, все очень смеялись, кроме меня, конечно, поэтому я решила сделать такое па на память съемочной группе (и повторила падение, уже специально, во время самого выступления, - ред.), - поделилась певица.
Задача усложнялась еще и тем, что организаторы пытались скрыть рост Астафьевой в костюме, заставив ее нацепить обувь на 20-сантиметровой платформе.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Экс-«Холостяк» Михайлюк попал в аварию в центре Киева, подробности ДТП: «Резко появились…»
Злата Огневич и Задворный признались, что с ними случилось после "Холостячки": не могут вспоминать это без слез
Конфликт Репяховой с экс-женой Павлика вышел на новый уровень: «С ней будет разговаривать адвокат»
Оборвалась жизнь выдающегося украинца, в Сети волна скорби: "Прощай, дорогой..."
"Это было самое сложное сегодня выступление, потому что я очень и очень на "вы" с каблуками. Это были самые высокие каблуки в моей жизни. Я не знаю, как другие артисты работают на такой высоте. Я несколько раз упала, очень волновалась", - призналась Астафьева.
Напомним, на шоу "Маска" разоблачили загадочную Норку, которая тут же расцеловала Данилко: "Фантастично"
Как сообщала Politeka, украинцев запутало выступление Норки на шоу «Маска»: «Ефросинина или Астафьева»
Также Politeka писала, что Норка на шоу "Маска" поставила Данилко в неловкое положение: "Андрюша меня поцелует!"