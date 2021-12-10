Відома українська співачка Ірина Білик розповіла шанувальникам у своєму Instagram, що її нова пісня "Мне нравится" та кліп на неї вже доступні для прослуховування на її You Tube.

Як пише Politeka.net, 51-річна українська співачка Ірина Білик поділилася новою світлиною у своєму Instagram та розповіла шанувальникам, що вони вже можуть подивитися кліп на її нову пісню "Мне нравится" на її You Tube каналі.

Також Білик подякувала усім, хто працював над створенням нового продукту.

" 📽"Мне нравится"🎞 вже доступний для перегляду на моєму Ютуб каналі😉", - написала співачка.

Шанувальники написали свою думку про новий трек Білик у коментарях: "🔥🔥🔥🔥🔥шикарна пісня та кліп ❤️Ірочка 😍", "Дуже крутий кліп, пісня душевна, все супер. Браво ,браво 👏👏👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️", " Реальний прорив!❤️🙌🔥А хто автор слів та музики?", " Неперевершено❤️", " Урааааа! Наконец-то! Поздравляем 🔥❤️😍", " Богиня😍 Шикарний кліп🔥", " Супер шедевр,так драйвово❤️❤️❤️❤️мега", " Ірочко, все що ви робите для нас чудово, дякую!!♥️".

Рaніше Politeka писала, що Ірина Білик допомогла молодим співачкам Трінчер і Jerry Heil, подробиці: "Мені не шкода".

Нагадаємо, що 51-річна Ірина Білик випустила нову пісню і вразила українців: "Черговий шедевр".

A ще Politeka повідомляла, що Білик обдурила всіх вдалим маскуванням і показала свій новий образ: "Справжня україночка".