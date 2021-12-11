У мережі опублікували нове фото дочки відомої російської співачки Алли Пугачової та гумориста Максима Галкіна Єлизавети, яка постала перед камерами у цікавому наряді.

Як пише Politeka.net, 72-річна російська Примадонна Алла Пугачова та 45-річний гуморист та пародист Максим Галкін у 2011 році зіграли весілля в одному із московських ресторанів. Через два роки сурогатна матір народила парі двійняток – Лізу та Гаррі Галкіних, яким уже по 8-років.

У соціальній мережі Instagram у дочки Пугачової навіть є акаунт, де публікують їхні сімейні фото. Цього разу на сторінці з’явилося фото Лізи. Перед камерами вона постала у цікавому костюмі: синій сукні з елементами символіки та в шапці "Корова".

"Лізочка ❤️", - підписали публікацію в мережі.

Шанувальники оцінили фото 8-річної дівчинки та написали багато коментарів.

"Нехай завжди сяє від щастя ця маленька зірочка❤️🔥🙌👏", "У будь-якому вбранні ти гарна, розумниця красуня, захоплююсь твоїми батьками", "Батьки вам респект виховання 100% ви найкращі 😍😍😍", "Я кумир Ліза твоєї мами, а ти як вона, щастя і здоров'я тобі", " Красуня неземна❤️❤️❤️", "Променисте сонечко❄🎄❄🎄❄", " У всіх вбраннях гарна! 🤗👍❤️💋", " До чого ж мила дитина, світле сонечко!".

Рaніше Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна в красивій сукні викликала суперечки, на кого схожа більше: "Але очі величезні...".

Нагадаємо, що донька Пугачової і Галкіна підросла та вразила своєю схожістю з мамою: "Копія".

A ще Politeka повідомляла, що молода Пугачова з яскравим макіяжем викликала фурор в мережі: "Її неможливо не любити…".