В сети опубликовали новое фото дочери известной российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Елизаветы, которая предстала перед камерами в интересном наряде.

Как пишет Politeka.net, 72-летняя русская Примадонна Алла Пугачева и 45-летний юморист и пародист Максим Галкин в 2011 году сыграли свадьбу в одном из московских ресторанов. Через два года суррогатная мать родила паре двойняшек – Лизу и Гарри Галкиных, которым уже по 8 лет.

В социальной сети Instagram у дочери Пугачевой даже есть аккаунт, где публикуют их семейные фото. На этот раз на странице появилось фото Лизы. Перед камерами она предстала в интересном костюме: синем платье с элементами символики и в шапке "Корова".

"Лизочка ❤️ ", - подписали публикацию в сети.

Поклонники оценили фото 8-летней девочки и написали много комментариев.

"Пусть всегда сияет от счастья эта маленькая звездочка ❤️🔥🙌👏 "," В любом наряде ты красивая, умница красавица, восхищаюсь твоими родителями"," Родители вам респект воспитания 100% вы самые лучшие 😍😍😍 ", "Я кумир Лиза твоей мамы, а ты как она, счастья и здоровья тебе", "Красавица неземная ❤️❤️❤️ ","Лучезарное солнышко ❄🎄❄🎄❄ ","Во всех нарядах красивая! 🤗👍❤️💋", "До чего же мил ребенок, светлое солнышко!".

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