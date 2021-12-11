Український артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, зірвав овації на церемонії вручення нагород "Музична платформа", букети збирали всією командою.

Так, 48-річний Данилко в образі Сердючки разом зі своєю мамою (актрисою Інною Білоконь) засвітився на концерті в Києві, що відбувся 8 грудня в Палаці "Україна". Данилко з командою отримали заслужену нагороду. Відповідні кадри опубліковані в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Дякую вам за любов, а #музичнаяплатформа - за нагороду!", - йдеться в підписі.

На кадрах, під крики натовпу та оплески, Сердючці дарували букети. Вєрка аж розгубилася від їх кількості і їй на допомогу прийшли колеги.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють подію:

"Народна любов!"; "Наша зірка з Полтави👏пишаємося!!!"; "як же я хочу на її Концерт! коли ж Ви приїдете до нас!"; "Всенародний улюбленець!!!!! 🌹👍Красунчик"; "Світова зірка😍 😍 🔥"; "Андрію Михайловичу, ви геній!❤️"; "Дуже круто ❤️ Андрію Михайловичу, ви з мамою наша гордість🔥❤️"; "Басков може позаздрити 😂"; "Моїй доньці 6 років! І вона обожнює Вас, Андрію Михайловичу! Дивиться шоу "Маска" тільки через Вас! ❤️ Спасибі величезне за це! Ви дійсно геній!"; "Ай да Михалич!".

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