Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) напугал публику внешним видом, появившись на кадрах с российской певицей Лаймой Вайкуле.

Так, состояние здоровья 48-летнего Данилко давно стало предметом горячих споров в Сети. Особенно любят обсудить "тяжело больного" Андрея Михайловича россияне, к которым тот не приезжает с концертами вот уже как три года. Новые кадры с Данилко в Инстаграм вызвали переполох.

Лайма Вайкуле и Сердючка пересеклись на гастролях. Певица опубликовала душевное видео в своем микроблоге, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Артисты явно были рады видеть друг друга, обнимались и смеялись, и даже сняли защитные маски.

Пользователи бурно обсуждают событие. Некоторые обратили внимание на внешность Данилко, в очередой раз сделав предположения по поводу его якобы серьезных проблем со здоровьем:

"Класс!!! Наш украинец Андрей и Лайма, всеми украинцами, любимая!"

"Боже как давно его не видела, я его просто обожаю"

"Андрея любим, жалко мало его! Лайму обожаем!"

"Андрей Данилко❤️❤️❤️любимка наш❤️❤️❤️как же не хватает его песен и приколов"

"Что его так разнесло - это вас разнесло и понесло… не порядочно так о людях вообще🤨 - а Вы не думаете, что у человека могут быть проблемы со здоровьем? - у него гормоны скаканули, следовательно проблемы со здоровьем. Узнавайте, прежде чем такое писать..."

Ранее продюсер Андрея Данилко Юрий Никитин объяснял, что его подопечный не страдает никакими тяжелыми заболеваниями. Он просто борется с бессонницей, развившейся на фоне стресса после "Евровидения 2007".

"На самом деле, напряжение было просто колоссальное. Он мало спал, он очень сильно нервничал. У него было нервное истощение. Очень сложная ситуация была", - делился Никитин.

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