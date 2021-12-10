Дружина популярного українського артиста Сергія Бабкіна, відомого по групі "5'Nizza", Сніжана приймає привітання з перемогою чоловіка.

Снежанна Бабкіна - дружина і менеджер українського популярного виконавця Сергія Бабкіна, який прославився завдяки своїй роботі в групі "5'Nizza". Вона також проявила себе як успішний блогер і ділиться з шанувальниками життєвими порадами. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу дружина Бабкіна опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Сніжана Бабкіна разом зі своїм чоловіком обіймаються і демонструють нагороду, яку отримав Сергій за кращу пісню року "Вона знає".

"Вона знає" - Найкраща пісня року!



Особлива для мене!

Гімн Жінок!

Сергій Бабкін, спасибі тобі за такий шедевр! Пишаюся!", — висловитися Сніжана Бабкіна.

Шанувальники залишили кілька коментарів під фото: "Дуже подобається ця пісня! Вона мене надихає", "Вітаю".

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