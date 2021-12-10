Талановиті учасниці-співачки "Жіночого кварталу" Марта Адамчук, Віра Кекелія, Еліна Мбані та LALIKO привітали із 30-річчям Українську асоціацію футболу.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці розважального шоу "Жіночий квартал" в Instagram опублікували фотографію талановитих учасниць співачок Марти Адамчук, Віри Кекелії, Еліни Мбані та LALIKO, які заспівали "Червону руту", щоб привітати Українську асоціацію футболу із 30-річчям.

"А хто тут у нас вітав з 30-ти річчям Українську асоціацію футболу @uafukraine виконанням легендарної "Червоної Рути"?🇺🇦⚽ Звісно ж наші талановиті красуні!", - написали на сторінці.

Так, акторки "Жіночого кварталу" були одягнені у білі та чорні сукні. Віра Кекелія, яка є ще й ведучою програми "ЖВЛ", була у красивій білій сукні на брительках, Еліна Мбані також у білому наряді цікавого крою. Натомість Марта Адамчук та LALIKO були вбрані у чорні наряди.

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