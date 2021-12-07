Дружина українського актора, зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія підкорила свіжим фото, здивувавши схудлим виглядом, а також вирішила пожартувати над українцями.

Як передає Politeka.net, в Instagram Вікторія показала свіже фото, на якому виглядала дуже стрункою.

«В голові у кожної людини живуть свої персональні таргани, які щодня старанно працюють. Ну наприклад: Тарган машиніст! Він відповідає за "через 5 хвилин буду" в той момент, коли ти лежиш ще на дивані. Тарган комірник! Це той, який запевняє, що джинси з 9-го класу знадобляться і їх ще можна буде одягнути коли-небудь! Тарган вантажник! Змушує вантажити чоловіка фразами типу "нам треба поговорити.." вимовляючи це з особливою драмою! Тарган Мой до дірок! Він включається за п'ять хвилин до приходу гостей, під час гостей і всю ніч після», - пожартувала Вікторія.

У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Лялечка", «так схудла», «що за красуня», "виглядаєте дуже добре", - пишуть люди.

Зазначимо, що Юрій Ткач дуже близький зі своєю дружиною. Вона супроводжує його на багатьох зйомках та інтерв'ю. Разом пара вже дуже довгий час.

Нагадаємо, що Вікторія Ткач розповіла про хворобу доньки: "ми тепер сидимо...".

Також Politeka повідомляла, що Вікторія Ткач показала, з ким прокидається вранці.

А ще Politeka повідомляла, що Вікторія Ткач показала дивні експерименти з маленькою донькою: "Нам було весело".