Відома українська актриса, зірка "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару покрасувалася з новою зачіскою, вразивши шанувальників.

Як передає Politeka.net, нещодавно актриса вирішила обстригти своє довге волосся, зробивши каре. Шанувальники не відразу помітили яскраве перевтілення зірки. На офіційній сторінці "Жіночого кварталу" вирішили поцікавитися, чи сподобався шанувальникам новий образ зірки. На фото Сопонару позувала в ефектній чорній сукні з корсетом, яка залишила відкритими її тендітні плечі і зону декольте.

"Як вам новий образ нашої стильної @irinasoponaru?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали ділитися своєю думкою.

"Дуже подобається", "Був начебто раніше, давно ще", «красуня», «залік», «Кращий з усіх», «Супер-пупер», «яка мила», «дуже красиво вийшло», «лялечка», «ефектна блондинка», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Сопонару - володарка відмінної фігурки. Актриса дуже худенька, тому всі наряди на ній виглядають прекрасно. Дівчина стала популярна завдяки участі в проектах студії "Квартал 95", після чого її стали брати на більш серйозні ролі.

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