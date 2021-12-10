Українська співачка, суддя «Голос країни» Надя Дорофєєва зізналася, що її зірковий чоловік, виконавець і телеведучий Володимир Дантес розкритикував її домашній лук.

Як передає Politeka.net, в Instagram вона поділилася гарячим кадром, зробленим вдома.

"Виходжу вранці на кухню і Вова запитує:

- А що сталося? Я не зрозумів?

Я йому:

- В смислі?

- Чого ти так одягнена?

- Як?

- Ну, гарно... - каже він

- Я що, зазвичай вдома погано виглядаю?

- Нууууу..ні, виглядаєш ти класно..на відміну від домашнього одягу, який на тобі)))», - переказала Дорофєєва свій діалог з чоловіком.

Вона додала, що вдома їй дуже лінь вбиратися і комбінувати кольори, а хочеться не переживати про свій зовнішній вигляд.

"Хочеться просто щоб і на дивані зручно повалятися, і щоб упустити їжу під час вечері можна сміливо, і щоб на підлозі не шкода лежати, коли поліція стилю приїде, як зараз, Володя!", - додала Дорофєєва.

В коментарях її підтримали шанувальники.

"Поліція стилю схвалює", "Що побачу, то одягну", "Все одно вдома сидіти!", "Лосини і кофта-топчик", "Божечки, яка красива!", "Як гаряче", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва повторила образ Анджеліни Джолі: "це хто така?".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва зганьбилася і злила відео в мережу: "чи не вживала за кермом....".

Також Politeka писала, що Надя Дорофєєва раптово зважилася на нове татуювання: "ось тут...".