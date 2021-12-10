Українська співачка, суддя «Голос країни» Надя Дорофєєва зізналася, що її зірковий чоловік, виконавець і телеведучий Володимир Дантес розкритикував її домашній лук.
Як передає Politeka.net, в Instagram вона поділилася гарячим кадром, зробленим вдома.
"Виходжу вранці на кухню і Вова запитує:
- А що сталося? Я не зрозумів?
Я йому:
- В смислі?
- Чого ти так одягнена?
- Як?
- Ну, гарно... - каже він
- Я що, зазвичай вдома погано виглядаю?
- Нууууу..ні, виглядаєш ти класно..на відміну від домашнього одягу, який на тобі)))», - переказала Дорофєєва свій діалог з чоловіком.
Вона додала, що вдома їй дуже лінь вбиратися і комбінувати кольори, а хочеться не переживати про свій зовнішній вигляд.
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"Хочеться просто щоб і на дивані зручно повалятися, і щоб упустити їжу під час вечері можна сміливо, і щоб на підлозі не шкода лежати, коли поліція стилю приїде, як зараз, Володя!", - додала Дорофєєва.
В коментарях її підтримали шанувальники.
"Поліція стилю схвалює", "Що побачу, то одягну", "Все одно вдома сидіти!", "Лосини і кофта-топчик", "Божечки, яка красива!", "Як гаряче", - пишуть користувачі Мережі.
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