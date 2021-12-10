Відома співачка і актриса, екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська після гучної прем'єри нового хіта "Абьюзер" похвалилася новим досягненням.
Як передає Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала фото, зроблене на червоній доріжці. Вона вразила зміною іміджу, засвітившись в перуці з рожевим волоссям. Особливу увагу привернув ефектний наряд Камінської з рожевим корсетом і піджаком. Артистка похвалилася своєю нагородою на заході «Музична платформа».
"Слава Богу, я тепер вільна". Той випадок, коли з пісні слів не викинеш. Як же приємно отримувати нагороди))), визнання. А ще більш приємно, коли це заслужено. Караван йде. Логістика прорахована професіоналами. Спасибі всім. Разом у нас чудово виходить", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і поздоровлень.
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"Нереальна! Вітаю", "Монро?", "Обожнюю", «красуня», «знайома перука», «Богиня», «яка лялечка», "ти чудово виглядаєш", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Камінська вразила змінами в зовнішності:"коли на голові Алла Кудлай".
Як повідомляла Politeka, Слава Камінська показала дітей, що підросли: фото.
Також Politeka писала, що Камінська після гучної прем'єри засвітилася в ліфті зі своїм продюсером: «виховав абьюзера».