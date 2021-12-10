Известная певица и актриса, экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская после громкой премьеры нового хита «Абьюзер» похвасталась новым достижением.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовала фото, сделанное на красной дорожке. Она поразила сменой имиджа, засветившись в парике с розовыми волосами. Особое внимание привлек эффектный наряд Каминской с розовым корсетом и пиджаком. Артистка похвасталась своей наградой на мероприятии «Музыкальная платформа».

«Слава Богу, я теперь свободна». Тот случай, когда из песни слов не выкинешь. Как же приятно получать награды))), признание. А ещё более приятно, когда это заслуженно. Караван идёт. Логистика просчитана профессионалами. Спасибо всем. Вместе у нас отлично получается», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и поздравлений.

«Нереальная! Поздравляю», «Монро?», «Обожаю», «Красотка», «Знакомый парик», «Богиня», «Какая куколка», «Ты замечательно выглядишь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каминская впечатлила переменами во внешности: "Когда на голове Алла Кудлай".

Как сообщала Politeka, Слава Каминская показала подросших детей: фото.

Также Politeka писала, что Каминская после громкой премьеры засветилась в лифте со своим продюсером: «Воспитал абьюзера».