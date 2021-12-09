Відома співачка і екс-учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська після гучної прем'єри нового хіта "Абьюзер" несподівано засвітилася зі своїм продюсером.

Як пише Politeka.net, відомий продюсер Юрій Нікітін, який займається просуванням Вєрки Сердючки, групи Казка, а також донедавна "НеАнгелів", святкує свій день народження. Камінська зворушливо привітала свого колишнього начальника, поділившись рідкісним спільним фото, зробленим в ліфті.

"Юра, люблю, ціную і поважаю! З Днем народження, мій перший і поки єдиний в світі шеф. Бажаю тобі багато крутих проектів і надихаючої творчості", - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники співачки залишили масу різних відгуків.

"Пісня Абьюзер супер! Дуже cool))", "Йеее! @yuriynikitin З Новим роком!", "Виховав абьюзера", "Руда на стилі!", "Подумала, що у мене в ліфті. Думаю: ну шо ж все мимо мене?", "Юра, прощай! Юра, пробач!", "Ну ти і абьюзер звичайно", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камінська після конфлікту зі Сміюхою розповіла, хто розвалив "НеАнгели".

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