Відома співачка Слава Камінська показала дітей, що підросли від колишнього чоловіка пластичного хірурга Едгара Камінського.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Слава Камінська, яка після розпаду групи "НеАнгели" активно почала сольну кар'єру, поділилася в Instagram яскравими кадрами з підрослими дітьми від колишнього чоловіка і розповіла про подарунки.

На кадрах, які показала Слава, можна побачити її щасливих дітей, які підросли, які весело розбирають упаковки з подарунками. За словами співачки, Грудень для неї місяць подарунків, і вона намагається підходити до їх вибору дуже відповідально.

"Грудень для моїх дітей – місяць подарунків, а для мене – місяць, щоб зламати собі голову в їх виборі. Спочатку – подаруй щось оригінальне на День народження, потім – на день Святого Миколая, ну і покласти під ялинку не забудь пару Новорічний мішечків з сюрпризами. Мені завжди хочеться кожним подарунком робити маленьке свято для дитини, не бути банальною у виборі іграшок і залишатися креативною навіть у цьому питанні", - поділилася Камінська.

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