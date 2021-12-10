Обраниця головного героя 11 сезону шоу "Холостяк" Михайла Заливако Анна Богдан яскраво відсвяткувала свій день народження, її коханий також згадав про їх спільне минуле.

Анна Богдан за час після проекту сильно змінила своє життя. Більш того, рік тому на шоу вона святкувала день народження прямо на знімальному майданчику, а Михайло навіть не знав, як привітати одну з учасниць «Холостячки».

Причому цього разу чоловік відправився з Ганна на курорт, де добре відзначив з нею цей день, а також поділився в соціальній мережі різними кадрами, захоплюючись її красою. Згадав чоловік і про час на проекті, а також різні моменти.

Не обійшлося і без незручності - Заливако захопився стилем своєї обраниці і її сукнями. На "Холостяку" Анна не приховувала себе і показувала краще.

"До речі, а де це плаття?"- пише Заливако під кадрами.

Святкуючи день народження, Анна також написала:

"Мені знову 18. Хочу сказати спасибі моїм рідним, які завжди поруч, спасибі друзям за дружбу і що зі мною йдете по життю...спасибі мій ведмедик @kanyeeebear тобі, що увірвався в моє життя і робиш мене щасливою. Мені дуже подобається моє життя і з кожним роком стає все цікавіше. Любити. Любов - це найголовніше", - підписала фото зірка, додавши, що міцно цілує всіх своїх шанувальників.

Нагадаємо, що Анна Богдан вийшла на зв'язок після пропажі в Мексиці: "ми пішли в...".

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