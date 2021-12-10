Блогерыня Юлія Бельченко "Зайка", учасниця шоу" Холостяк", розповіла про свій переїзд, поділившись сторісами в Instagram.

Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко стала популярною блогеркою після шоу"Холостяк". Зірка тепер активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.

На нових кадрах Юлія була на вулиці. Зірка гуляла містом, розповівши про переїзд.

"Закінчилася моя лухарі життя в центрі. Я повернулася на Оболонь. Красиво жити не заборониш, але тепер знаю до чого потрібно прагнути і заради чого працювати. Звичайно, хотілося б жити ближче до центру", - сказала Юлія.

"Закінчилося моє лухарі життя в центрі", - повторила фразу Бельченко, написавши на сторіс.

"І тут я усвідомила, що до нового року залишилося три тижні", - написала Юлія в наступному сторіс Instagram.

"Тільки що бачила як везуть величезну новорічну ялинку і зрозуміла, що новий рік вже близько", - сказала Юлія Зайка.

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