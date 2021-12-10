У мережі з'явилася інформація про смерть відомої актриси, зірки серіалу "Зачаровані" Ронди Стаббінс Уайт.
Як повідомляє Politeka.net, в американському Лос-Анджелесі в понеділок, 6 грудня, пішла з життя популярна актриса серіалів, зірка картини "Зачаровані" Ронда Стаббінс Уайт. Про смерть жінки повідомили її друзі в соцмережі Twitter.
Так, стало відомо, що Ронда, яка зіграла роль в улюбленому серіалі мільйонів глядачів "Зачаровані", померла в 60 років від важкої хвороби. Виявилося, що актрисі раніше діагностували рак, з яким вона довго боролася, однак, хвороба забрала її життя.
"Прощай, Ронда Стаббінс Уайт. Актриса, яку ми бачили в соціальних і баскетбольних SUNSET PARK і в серіалах. Спочивай зі світом", - йдеться в повідомленні користувача на ім'я Fausto Fernández в Twitter.
Adiós a Rhonda Stubbins White, actriz a quien vimos en la social y baloncestística SUNSET PARK (LECCIONES PARA GANAR), TIERRA DE ABUNDANCIA... y en series como EMBRUJADAS, RUTHLESS, SHAMELESS, EL ALA OESTE DE LA CASA BLANCA, CROSSING JORDAN...
Descanse en paz. pic.twitter.com/WoPv5sIM9uПопулярні новини зараз— Fausto Fernández (@faustianovich) December 9, 2021Показати ще
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
Кадри масштабної ДТП з вантажівкою і трамваєм у Дніпрі: "дівчина перебігала дорогу"
Ульянова з "Холостяка" попрацювала над зовнішністю і показала, що вийшло: "Кольщик, наколи мені..."
Переможниця "Х-Фактор" здивувала змінами у зовнішності, якою стала Аїда Ніколайчук: "Рік змін"
Біда в Ілони Гвоздьової, зірка "Танців з зірками" молить про допомогу: "Терміново"
Відзначимо, що актриса Ронда Стаббінс Уайт з'явилася на екранах в дев'яностих роках, вона зіграла ролі в таких серіалах, як "Зачаровані", "Забійний відділ", "Поліція Нью-Йорка", "Швидка допомога", "Безсоромні", і безлічі інших.
Нагадаємо, Обірвалося життя знаменитої актриси, красою якої захоплювався весь світ: "Була силою природи".
Як повідомляла Politeka, Зупинилося серце актриси Ніни Русланової: фільми з її участю стали легендою.
Також Politeka писала, що Обірвалося життя зірки шоу "Танці з зірками", друзі приголомшені: "Як же так, ще зовсім молода...".