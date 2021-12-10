У мережі з'явилася інформація про смерть відомої актриси, зірки серіалу "Зачаровані" Ронди Стаббінс Уайт.

Як повідомляє Politeka.net, в американському Лос-Анджелесі в понеділок, 6 грудня, пішла з життя популярна актриса серіалів, зірка картини "Зачаровані" Ронда Стаббінс Уайт. Про смерть жінки повідомили її друзі в соцмережі Twitter.

Так, стало відомо, що Ронда, яка зіграла роль в улюбленому серіалі мільйонів глядачів "Зачаровані", померла в 60 років від важкої хвороби. Виявилося, що актрисі раніше діагностували рак, з яким вона довго боролася, однак, хвороба забрала її життя.

"Прощай, Ронда Стаббінс Уайт. Актриса, яку ми бачили в соціальних і баскетбольних SUNSET PARK і в серіалах. Спочивай зі світом", - йдеться в повідомленні користувача на ім'я Fausto Fernández в Twitter.

Відзначимо, що актриса Ронда Стаббінс Уайт з'явилася на екранах в дев'яностих роках, вона зіграла ролі в таких серіалах, як "Зачаровані", "Забійний відділ", "Поліція Нью-Йорка", "Швидка допомога", "Безсоромні", і безлічі інших.

Нагадаємо, Обірвалося життя знаменитої актриси, красою якої захоплювався весь світ: "Була силою природи".

Як повідомляла Politeka, Зупинилося серце актриси Ніни Русланової: фільми з її участю стали легендою.

Також Politeka писала, що Обірвалося життя зірки шоу "Танці з зірками", друзі приголомшені: "Як же так, ще зовсім молода...".