В сети появилась информация о смерти известной актрисы, звезды сериала "Зачарованные" Ронды Стаббинс Уайт.
Как сообщает Politeka.net, в американском Лос-Анджелесе в понедельник, 6 декабря, ушла из жизни популярная актриса сериалов, звезда картины "Зачарованные" Ронда Стаббинс Уайт. О смерти женщины сообщили ее друзья в соцсети Twitter.
Так, стало известно, что Ронда, которая сыграла роль в любимом сериале миллионов зрителей "Зачарованные", скончалась в 60 лет от тяжелой болезни. Оказалось, что актрисе ранее диагностировали рак, с которым она долго боролась, однако, болезнь забрала ее жизнь.
"Прощай, Ронда Стаббинс Уайт. Актриса, которую мы видели социальном и баскетбольном SUNSET PARK и в сериалах. Покойся с миром", - говорится в сообщении пользователя по имени Fausto Fernández в Twitter.
Adiós a Rhonda Stubbins White, actriz a quien vimos en la social y baloncestística SUNSET PARK (LECCIONES PARA GANAR), TIERRA DE ABUNDANCIA... y en series como EMBRUJADAS, RUTHLESS, SHAMELESS, EL ALA OESTE DE LA CASA BLANCA, CROSSING JORDAN...
Descanse en paz. pic.twitter.com/WoPv5sIM9uПопулярные статьи сейчас— Fausto Fernández (@faustianovich) December 9, 2021Показать еще
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Отметим, что актриса Ронда Стаббинс Уайт появилась на экранах в девяностых годах, она сыграла роли в таких сериалах, как "Зачарованные", "Убойный отдел", "Полиция Нью-Йорка", "Скорая помощь", "Бесстыжие", и множестве других.
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