Співачка Надя Мейхер, яка нещодавно була учасницею шоу" Маска", показала себе в ефектному образі, завдяки чому її порівняли з Джулією Робертс.
Як пише Politeka.net, Надя Мейхер довгий час співала в групі "ВІА Гра", а в 2011 році остаточно пішла з групи. А в першому сезоні " Маска "Надю запросили стати"Місяцем". Артистка вразила оперним співом, але Андрій Данилко її вгадав. Не забуває Мейхер і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Надя була в чорному вбранні. Зірка посміхалася і хвалилася стильним образом власного дизайну.
Фанати, включаючи Гришу Решетника, поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Джулія Робертс", "сонечко, як же ти прекрасна", "така класна", "у чорному звичайно незрівнянно".
В іншій публікації Надя взагалі була без одягу. Зірка закрила очі від задоволення і написала свій вірш.
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