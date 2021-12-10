Найбагатша співачка України Камалія, показала, як бере участь з чоловіком і дітьми в новорічній зйомці, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.net, Камалія стала популярною в Україні завдяки перемозі на конкурсі "Міс світу", ставши найкрасивішою моделлю. А ще зірка вийшла заміж за пакистанського мільярдера, який веде бізнес в Україні та Англії. У пари є двоє дітей-Мірабелла і Арабелла (близнючки), а також співачка активно веде сторінку в Instagram.

На новому відео було безліч людей. Як виявилося, Камалія вирішила записати відео для пісні "Новий рік", в якому співали і дочки співачки. Для цієї композиції артистка покликала найближчих і рідних, щоб зняти сімейне відео біля великої ялинки. Крім дочок на зйомках був і чоловік зірки. Мабуть, це частина зйомок проходила в особняку співачки. Там було багато інших прикрас крім новорічного дерева

"Знімаємо новорічне відео", - написано було під відео.

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:

"Клас, які всі красиві! Хочу до вас!

Я б з великим задоволенням була присутня на зйомці вашого кліпу! Чарівних вам зйомок! А ялинка у Вас розкішна!", "Красиво", " яка краса, новорічна казка. Камалія, костюм бомба, дуже йде"," Ого! Яка велика сім'я! Чи не це найбільше щастя!?".

Нагадаємо, дочки найбагатшої співачки України теж вирішили заспівати

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