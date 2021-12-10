Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова розповіла про своє дитинство, поділившись новорічним настроєм.

Як пише Politeka.net, Катерина Репяхова вийшла заміж за артиста Віктора Павлика. 55-річний співак одружився на 27-річній красуні в минулому році. Зараз пара виховує сина-Михайла. У новій публікації в Instagram Катя розповіла про своє дитинство.

"Напередодні самого чарівного періоду в році.

У мене, як ніколи, новорічний настрій.

Напевно, тому що наступний рік я вперше буду зустрічати в ролі мами. Коли хочеться ділиться всім кращим, що у тебе є і показувати найкраще, що є в цьому світі.

Ніколи не забуду, як ми з мамою в дитинстві з початку грудня починали купувати подарунки рідним, а потім зустрічали Новий рік всією сім'єю з ялинкою заваленої подарунками і обмінювалися ними.

Хочеться пронести це тепло і дружну атмосферу крізь роки і передати своїм дітям і онукам", - написала Репяхова.

Також красуня додала фото в блузі і чорних штанях. Катя зробила кілька фото для публікації в Instagram.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", "щаслива і найкраща"," красива Катюша", так, спогади з дитинства, вони прекрасні", "дуже, дуже милі і ніжні фото, супер", "ви неперевершена, дуже красива".

Нагадаємо, Молода дружина Павлика засвітила, як проводить час з чоловіком, поки дитина з бабусею

А ще Politeka повідомляла, що молода дружина Віктора Павлика засвітила свій розкішний автомобіль

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика з дитиною на руках звернулася до українців



