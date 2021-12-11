Український бізнесмен, головний герой 11-го сезону проекту "Холостяк" Михайло Заливако насолоджується відпочинком в Мексиці, куди він відправився зі своєю коханою Анною Богдан.
Як передає Politeka.net, в Instagram Михайло Заливако поділився кадром з коханою, засвітивши екзотичний відпочинок в Мексиці. Він чесно розповів про те, які враження у нього від цієї країни.
"У Мексиці, у мене дуже часто проскакує слово "незвично". Тут дуже багато всього, що викликає дуже дивні емоції. Країна дуже унікальна своєю історією, як і тим, що ще тут відбувається зараз, яке тут небо, розмір хмар і колір води. Коротше одним словом - бомба", - підписав фото Заливако.
У коментарях йому залишили масу приємних слів.
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"Навіщо на фото ви так відфотошопили, що ноги подовжили обом", "Мексика вам свою душу показує", "Круто", "Бомбічні", "Супер фото!", "Молоді, щасливі. Нехай ваше "літо" триває вічно!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Михайло Заливако розповів, що чіпляє хлопців у дівчатах: «як чоловік, я...».
Як повідомляла Politeka, Заливако вразив привітанням для Анни Богдан:"мої улюблені ноги".
Також Politeka писала, що Заливако розповів про труднощі у відносинах з Богдан: "у кожного своя...".