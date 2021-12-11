Український бізнесмен, головний герой 11-го сезону проекту "Холостяк" Михайло Заливако насолоджується відпочинком в Мексиці, куди він відправився зі своєю коханою Анною Богдан.

Як передає Politeka.net, в Instagram Михайло Заливако поділився кадром з коханою, засвітивши екзотичний відпочинок в Мексиці. Він чесно розповів про те, які враження у нього від цієї країни.

"У Мексиці, у мене дуже часто проскакує слово "незвично". Тут дуже багато всього, що викликає дуже дивні емоції. Країна дуже унікальна своєю історією, як і тим, що ще тут відбувається зараз, яке тут небо, розмір хмар і колір води. Коротше одним словом - бомба", - підписав фото Заливако.

У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Навіщо на фото ви так відфотошопили, що ноги подовжили обом", "Мексика вам свою душу показує", "Круто", "Бомбічні", "Супер фото!", "Молоді, щасливі. Нехай ваше "літо" триває вічно!",- пишуть користувачі Мережі.

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