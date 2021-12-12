Відома співачка, екс-солістка "НеАнгелів" Вікторія Смеюха козирнула стрункою фігуркою в шкіряній сукні, вразивши ефектним виглядом і променистою посмішкою.

Як передає Politeka.net, в Instagram Смеюха, яка нещодавно пережила кілька публічних конфліктів зі своєю колишньою колегою Славою Камінською, похвалилася важливою подією у своєму житті-прем'єрою нової пісні. На фото вона показала, як презентувала пісню на одному з українських радіо.

"Сьогодні на вечірньому ефірі, присвяченому прем'єрі моєї нової сольної роботи #говоричтохочеш. Тому welcome!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і привітань.

"Віка, вітаю Вас, тільки вперед. Дуже сильний голос", "обожнюю", «від посмішки стане всім тепліше", "Пісня супер, весь день в голові крутиться. А голос-просто космос", "Вікуля, найкраща оцінка твоєї творчості це від рідної людини... Цінуй це!", "Зачаровуючий голос", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Смеюха забула про збентеження в напівпрозорому золотому платті:"будуть кайфувати".

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